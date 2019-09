Al-Attiyah premier leader au Rallye de Chypre en ERC

Nasser Al-Attiyah s'est imposé en tête du Rallye de Chypre, remportant les trois spéciales du samedi matin pour compter 26 secondes d'avance sur son plus proche rival en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Champion en titre du Moyen-Orient, Al-Attiyah a bâti le gros de son avance dans la seconde spéciale, Lefkara, la plus longue du rallye avec ses 23,23 kilomètres. Il y a pris 15''1 à Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), le champion ERC en titre qui occupe la deuxième place.

“On a attaqué à fond. Regardez le pneu arrière, il est complètement usé”, a dit Al-Attiyah à l'arrivée de cette ES2.

“J'ai tout fait pour faire une bonne spéciale mais ce n'est pas facile d'attaquer tout du long. C'est ma [meilleure] chance car c'est une spéciale de 23 kilomètres. On a fait du très bon boulot et je suis content.”

Même si Lukyanuk n'a pas été en mesure de suivre le rythme du quintuple vainqueur à Chypre, il remplit pour l'instant son principal objectif de reprendre la tête dans la course au titre ERC. En effet, ses opposants Chris Ingram (Toksport WRT) et Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) sont quatrième et cinquième.

Tous deux sont devancés par le vainqueur de l'an dernier à Chypre, Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team). Le favori du public local a roulé tel un métronome, signant le troisième temps dans les deux premières spéciales avant qu'Ingram ne lui reprenne 2''6 dans la dernière de la boucle, celle d'Analiontas, pour réduire son retard à 16 secondes.

L'approche prudente d'Ingram a payé dans cette troisième spéciale puisqu'il y a aussi dépassé Habaj pour la quatrième place et creusé un écart de 7''8 sur le pilote de l'eSky Rally Team, mais il pointe à plus d'une minute de son principal challenger pour le titre, Lukyanuk.

Mikko Hirvonen (MM-Motorsport) a occupé le quatrième place en début d'étape avant de retomber derrière le duo de pilotes en lutte pour la couronne après la longue spéciale de Lefkara. Mais il reste à distance raisonnable, 10''3 seulement derrière Habaj.

Tibor Érdi Jr. (Érdi Team Kft.) s'élançait le dernier sur la route parmi les concurrents ERC1 après ses ennuis dans la Spéciale de Qualification du vendredi. Cela a joué en sa faveur, puisqu'il n'est qu'à 8''5 du vainqueur de 15 manches mondiales qu'est Hirvonen, en septième position.

Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing), Abdulaziz Al-Kuwari et Niki Mayr-Melnhof complètent le top 10, malgré une voiture envoyant tant de signaux d'alarmes à ce dernier qu'il l'a comparée à un “sapin de Noël”après la spéciale 2.

Norbert Herczig (MOL Racing Team) a grimpé de la 33e à la 12e place sur l'ensemble des trois spéciales, étant parti avec un handicap de deux minutes en raison d'une pénalité pour avoir enfreint le règlement – son copilote avait emmené une caméra lors des vérifications d'avant rallye.

Le rythme d'Herczig a été constamment rapide et lui vaudrait la quatrième place sans cette pénalité.

Rakan Al-Rashed (Toksport WRT) est dernier suite à un problème inhabituel : sa pédale d'accélérateur ne voulait pas se remettre en position après qu'il eût appuyé dessus, et il a fait en sorte de la faire revenir à l'aide d'un élastique.

Al-Rashed a perdu près de huit minutes dans la première spéciale en s'arrêtant pour réparer, puis encore deux autres quand sa réparation de fortune sur le secteur de liaison entre l'ES1 et l'ES2 n'a pas fonctionné.

Andreas Psaltis (Psaltis Auto Parts) était huitième après la première spéciale mais il a abandonné dans la suivante avec une casse moteur.

Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team) mène la catégorie ERC2 des voitures de série et le champion ERC3 Junior*, Efrén Llarena, la classe ERC3 pour ses débuts au sein de la Peugeot Rally Academy.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

