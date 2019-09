Nasser Al-Attiyah abordera le Rallye de Chypre la semaine prochaine dans l'optique d'étendre son record à six victoires sur l'épreuve, et avec la volonté d'effacer sa désillusion de 2018.

Le Qatari Al-Attiyah, qui a également remporté neuf fois le défunt Troodos Rally, était en tête lors de la dernière spéciale du Rallye de Chypre de l'an dernier, mais il a été victime d'une crevaison qui l'a fait chuter à la quatrième place avant de laisser le héros local Simos Galatariotis s'imposer à domicile.



Avec le doublement du Cyprus Rally comme manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA et du FIA Middle East Rally Championship, Al-Attiyah a bien l'intention de remporter le titre MERC pour la 14ème fois, un résultat qui égalerait la référence actuelle établie par Mohammed Bin Sulayem.



En plus de ses succès à Chypre et au MERC, Al-Attiyah est un pilote de rallye du championnat du monde, ancien vainqueur du Dakar et médaillé aux Jeux Olympiques. Il disputera le Cyprus Rally dans une Volkswagen Polo GTI R5. Le Français Matthieu Baumel sera son co-pilote.



Photo : Volkswagen Motorsport

The post Al-Attiyah, référence du Rallye de Chypre, prêt pour d’autres succès appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.