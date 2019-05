Al-Rashed entame sa campagne en ERC

Rakan Al-Rashed a choisi le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour tester ses talents et bâtir son expérience de la compétition internationale.

Le pilote saoudien de 29 ans a signé avec l'équipe finlandaise Printsport pour disputer le Rallye de Liepāja, cette semaine, sur une ŠKODA Fabia R5. Il disputera deux rendez-vous de plus, dont le Rallye de Chypre en septembre. Hugo Magalhães, multiple vainqueur en ERC, sera son copilote.

“J'ai commencé à piloter en 2005 et je me suis d'abord concentré sur le Championnat du Moyen-Orient des Rallyes”, explique Al-Rashed. “Celui-ci est exigeant, bien sûr, mais il n'y a pas autant de manches qu'en Europe pour apprendre et progresser, alors j'ai décidé de venir ici. J'ai fait quelques rallyes en Lituanie, en Estonie et en Finlande, et j'ai aussi couru celui de Liepāja. Mais cette année, j'ai un vrai programme de rallyes ERC et je suis très excité.”

Et Al-Rashed de poursuivre : “Beaucoup de choses se passent en sport automobile dans notre pays, avec la Formule E et aussi le Dakar l'année prochaine. Un de nos objectifs, en faisant de l'ERC, sera de montrer la culture de l'Arabie Saoudite et de la promouvoir comme un pays que les gens devraient découvrir.”

Concernant ses objectifs sportifs, Al-Rashed a un plan simple en tête : “J'aimerais finir dans le top 10, bien sûr, mais je vais aussi être plus humble et viser un top 15 parce que je sais que le niveau de la compétition est très relevé en ERC. J'aimerais faire plus de rendez-vous ERC à l'avenir – et puis, un jour, passer en championnat du monde.”

Al-Rashed a souligné son potentiel au mois de janvier sur l'Arctic Lapland Rally, en Finlande. Il était neuvième de sa catégorie à une spéciale de la fin avant de prendre du retard et de rétrograder.

Le Rallye de Liepāja se déroule sur les rapides spéciales en terre de Lettonie du 24 au 26 mai, un parcours remodelé en comprenant pour la première fois certaines tracées dans la région de Talsi.

Photo : Rakan Al-Rashed/Nauris Brunins

The post Al-Rashed entame sa campagne en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.