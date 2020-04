Alexey Lukyanuk, pilote le plus rapide de l’ERC ?

Alexey Lukyanuk a certes perdu le titre de Champion d'Europe FIA des Rallyes la saison dernière, au profit de Chris Ingram, lors d'une finale palpitante au Rallye de Hongrie. Mais si l'on se base sur les victoires en spéciale, aucun pilote n'a été plus rapide en 2019 que la ''fusée russe''.

Au volant d'une Citroën C3 R5 préparée par le Saintéloc Junior Team, Lukyanuk et son copilote Alexey Arnautov ont réalisé un total de 39 meilleurs temps en spéciale, loin devant Andrea Crugnola, Nasser Al-Attiyah et Oliver Solberg.

Jan Kopecký, dominateur au Barum Czech Rally Zlín, a réalisé six meilleurs chronos, Łukasz Habaj et Pepe López cinq chacun, Nikolay Gryazin et Pierre-Louis Loubet quatre, tandis que Jari Huttunen, Ingram, Ricardo Teodósio et Ferenc Vincze ont tous remporté trois victoires en spéciale.

Ingram a attribué son nombre inférieur de meilleurs temps à sa faible situation financière, qui l'a souvent poussé à adopter une approche plus conservatrice pour terminer les épreuves plutôt que d'essayer d'obtenir les meilleurs temps.

