Almeida s’est accroché pour ses débuts en ERC3 Junior

Contraint de s'arrêter le premier jour du Rally di Roma Capitale car malade après avoir inhalé des vapeurs d'essence, Pedro Almeida est reparti le lendemain pour finir septième en FIA ERC3 Junior bien qu'ayant été encore plus handicapé quand sa voiture s'est mise à subir des coupures.

Faisant ses débuts en ERC3 Junior avec son nouveau copilote Hugo Magalhães, Almeida était au volant d'une toute nouvelle Peugeot 208 Rally4 pour son premier Rally di Roma Capitale.

“J'ai essayé de faire au mieux mais dans la première spéciale, je me suis senti mal et je ne voyais plus par moments”, explique l'espoir portugais. “J'ai pensé que j'allais avoir un accident et je l'ai dit à Hugo, nous avons donc ralenti et réussi à finir. À la fin, comme je m'évanouissais presque, nous nous sommes arrêtés et Hugo a pris le volant pour terminer la liaison.”

“Dans la deuxième spéciale, je me sentais un peu mieux et j'ai essayé d'avancer mais après quelques kilomètres, je ne me suis à nouveau pas senti bien et on s'est dit que le mieux était de s'arrêter pour que l'équipe résolve le problème.”

“Le dimanche matin, l'odeur était encore là car l'essence était toujours dans la voiture mais l'après-midi, ça allait. Ce rallye a été difficile même après les problèmes d'essence, car la voiture coupait le dimanche sans que je sache pourquoi.”

