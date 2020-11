Le pilote portugais du Championnat FIA ERC3 Junior prévoit de monter une campagne complète en 2021 et veut, par conséquent, s’assurer de quitter Grande Canarie avec autant de connaissance que possible de ces exigeantes spéciales sur asphalte.

“L’année prochaine, mon objectif sera de faire toute la saison ERC3 Junior, je vais donc aux Canaries [cette année] pour gagner le plus de connaissance possible dont je pourrai me servir l’année prochaine”, dit Almeida, qui pilote une Peugeot 208 Rally4 pour The Racing Factory avec son copilote Hugo Magalhães à ses côtés. “Mais je vais essayer de faire du mieux que je peux et d’être le plus compétitif possible.”