Alonso creuse l’écart avec ses rivaux de l’ERC2 en Pologne

Juan Carlos Alonso a fait étalage de son expérience du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en menant la catégorie production au terme de la première étape du 76e Rallye PZM de Pologne, devant Zelindo Melegari revenu tardivement à la deuxième place.

Pilotant une Mitsubishi Lancer Evolution X, Alonso, qui est maintenant dans sa troisième saison en ERC2, a pris la tête dès la super spéciale d'ouverture, vendredi soir, et n'a plus regardé derrière lui – remportant aussi les six spéciales du samedi.



Un rebondissement tardif l'après-midi dans la spéciale d'Olecko a chamboulé le classement de l'ERC2, Melegari (Neiksans Rallysport) sautant directement de la cinquième à la deuxième place en seulement 28,62 kilomètres.



Mshari Althefiri, qui avait fait de brillants débuts en ERC2 le mois dernier avec une deuxième place à l'arrivée du Rallye de Liepāja, occupait la même position et maintenait la pression sur Alonso quand sa boîte de vitesses a cédé sept kilomètres avant l'arrivée de l'avant-dernière spéciale du samedi.



La même spéciale a mis un terme à la journée de Dmitry Feofanov, une roue cassée sur sa Lancer du Sporta Klubs Autostils Rally Team lui coûtant la quatrième place.



Leader de l'Abarth Rally Cup, Andrea Nucita (Loran SRL) est maintenant troisième en ERC2, mais il serait deuxième s'il n'avait dû ralentir en raison d'une crevaison sur la fin d'Olecko.



Cela lui a coûté plus de deux minutes, mais l'Italien conserve l'avantage dans sa lutte pour le titre en Abarth Rally Cup après que son principal rival Dariusz Poloński (Rallytechnology) a été forcé de se retirer une spéciale plus tôt avec un arbre de transmission cassé.



Poloński avait commencé brillamment ce rallye, impliqué qu'il était dans un duel serré avec Nucita, mais les soucis d'arbre de transmission qui allaient mettre un terme à sa journée ont débuté dès l'ES4 et l'ont ralenti – donnant à Nucita une chance de se rapprocher avant son abandon.

