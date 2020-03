Alonso passe en ERC1 : “Quand on a la passion, on ne se retire jamais”

Le champion ERC2 Juan Carlos Alonso a mis fin à des rumeurs de retraite en annonçant trois participations dans la catégorie reine du Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette année.

L'Argentin avait célébré son titre ERC2 au Rallye de Chypre, en septembre dernier, en assurant qu'il était dans les“derniers stades”de sa carrière et qu'il pourrait raccrocher son casque après ce succès. Mais il va faire son retour en ERC, qu'il décrit comme sa“maison pour la vie”, en intégrant la structure portugaise The Racing Factory pour piloter une ŠKODA Fabia R5. Juan Pablo Monasterolo sera son copilote.



Passer en ERC1 est comme un rêve

“Nous sommes très, très excités par ce défi pour 2020, c'est vraiment un rêve pour moi et mon copilote d'être en ERC1”, a dit Alonso, qui fait la navette depuis son Argentine natale pour ses participations en championnat d'Europe.



Prêt à se battre avec les meilleurs

Bien que son nom soit synonyme de Mitsubishi Lancer, Alonso a un peu d'expérience au volant d'une Rally2. Il y a trois ans, il a pris cinq départs dans cette catégorie, décrochant un podium sur sa manche nationale de championnat du monde.“La dernière fois que j'ai piloté une R5 remonte à 2017, mais c'est un défi que je veux relever et que j'apprécie. Ce sera sympa de se battre avec les meilleurs.”



La tournée d'adieu commence

Bien qu'Alonso assure ne pas se retirer, il concède que la saison 2020 sera probablement sa dernière en championnat d'Europe.“Ce sera ma dernière saison en ERC, je veux donc me faire plaisir et garder plus de souvenirs. Mais quand on a la passion de la course, une réelle passion pour moi, on ne se retire jamais. J'ai besoin de chercher de nouveaux défis et objectifs. Je me retire peut-être à ce niveau car c'est trop exigeant, mais je pense que je courrai encore en rallye dans mon pays avec mon Evo X adorée.”



Des essais sur asphalte essentiels pour 2020

Alonso prévoit de disputer l'Azores Rallye, le Rally Islas Canarias et le 77e Rally Poland cette année.“Ce sont des rallyes que j'adore et je veux avoir au moins une expérience avec une R5 sur asphalte. Avec le titre 2019, nos rêves sont devenus réalité. On a fait les choses avec passion et implication et bien sûr, on réussira d'autres accomplissements. Mais pour 2020, mon unique but est de me faire plaisir, et un top 10 en ERC1 sera peut-être la cerise sur le gateau !”



Où suivre Juan Carlos Alonso en 2020

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; 77th Rally Poland, 26-28 juin.

