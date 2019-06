Alonso signe une victoire “parfaite” en ERC2 et renforce ses chances de titre

Juan Carlos Alonso a signé une victoire “parfaite” dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes au 76e Rallye PZM de Pologne, augmentant son avance sur son rival pour le titre, Zelindo Melegari.

Alonso a mené la catégorie production de l'ERC du départ à l'arrivée, gagnant 12 des 15 spéciales sur les trois jours de course.

Mshari Althefiri ne s'est pas laissé trop distancer par Alonso durant la majeure partie de la première étape, samedi, avant que le débutant koweitien ne voie sa boîte de vitesses casser dans la huitième spéciale.

“C'est merveilleux pour nous. On a eu un week-end parfait, on a montré notre vitesse, et mon copilote a été excellent tout le week-end”, a dit Alonso.

Melegari (Neiksans Rallysport), qui avait entamé le rallye à un point seulement d'Alonso au classement provisoire de l'ERC2, s'est classé deuxième mais à cinq minutes d'Alonso, incapable qu'il a été de trouver le ressenti qu'il voulait avec sa Mitsubishi Lancer Evolution X.

Andrea Nucita a décroché une victoire cruciale en Abarth Rally Cup, gonflant ses ambitions de remporter les 30.000 € de prix en fin de saison. Ses efforts lui ont aussi suffi pour monter sur la dernière marche du podium ERC2, conservant ainsi Alonso et Melegari à sa portée dans la course au titre général de l'ERC2.

Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) a conclu ses débuts en ERC2 sur une quatrième place, étant reparti le deuxième jour après la casse d'une roue qui l'avait contraint à l'abandon dans la huitième spéciale.

Dariusz Poloński (Rallytechnology) est aussi revenu dans la course après en avoir été écarté par la casse d'un arbre de transmission le samedi. Il a complété le top 5 en ERC2 et pris la deuxième place en Abarth Rally Cup, limitant ainsi la perte de points par rapport à Nucita dans leur duel pour le titre.

Althefiri était revenu pour la deuxième étape mais il est sorti de la route à mi-parcours dans Mikołajki MAX, première spéciale du jour, mettant fin à son rallye.

