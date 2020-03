Amaury Molle vise haut en ERC3 Junior

L'espoir belge Amaury Molle embarque cette année pour une aventure en Championnat FIA ERC3 Junior, rejoignant Delta Rally pour piloter une Peugeot 208 R2.

Molle, vainqueur de classe dans son pays, s'est déjà essayé à la catégorie des jeunes pilotes en deux occasions, mais il va disputer sa première saison complète dans la catégorie soutenue par Pirelli et réservée aux Rally4 et Rally5. Le Français Florian Barral sera son copilote.

Zlín, un excellent test grandeur nature

“C'est avec grand plaisir que Florian et moi annonçons notre programme pour cette nouvelle saison”, déclare Molle. “Je voulais absolument disposer d'un programme complet, de préférence à l'étranger. Le défi de l'ERC Junior est la meilleure façon de le faire. Que celui-ci soit promu par Eurosport Events est aussi à prendre en considération. Lors de ma dernière expérience en ERC, au Barum Czech Rally Zlín l'année dernière, j'ai pu voir à quel point la visibilité et l'ambiance sont bonnes en ERC. Cela m'a conforté dans la certitude que l'ERC devait être ma prochaine cible, et c'est ce que je concrétise aujourd'hui. Je suis impatient de découvrir chaque rallye de ce championnat, dont le premier aux Açores.”

Des ambitions réalistes pour le Belge

“Je suis engagé avec l'ancienne version de la Peugeot, qui reste en fait l'actuelle puisque la nouvelle arrivera en cours de saison. Mais je connais la voiture et sa fiabilité. C'est pourquoi, pour les premiers rendez-vous, le but sera d'inscrire le plus de points possible. Même si je suis un peu affamé, comme d'autres pilotes en ERC Junior cette année, je ne dois pas oublier que je ne connais qu'une seule manche et que mes adversaires ont plus d'expérience que moi. J'ai beaucoup à apprendre sur certaines surfaces et je sais que la compétition sera relevée.”

Être patient pour atteindre l'arrivée

“En ERC, il faut attaquer tout le temps mais on doit aussi penser à atteindre l'arrivée pour avoir le meilleur classement possible en fin d'année. Le Barum a été très court du fait de notre abandon rapide suite à une erreur dans les notes, mais nous serons mieux préparés cette année car nous avions su très tard que nous irions courir là-bas.”

Le Rally2 peut attendre... pour l'instant

Pour souligner son ambition, Molle a pris deux départs au volant d'une Rally2 dans son pays l'an dernier. Si cette catégorie est son futur objectif, il se concentrera cette année sur les deux roues motrices.“Faire un programme en 4RM n'était pas réaliste pour bien faire. Par conséquent, s'engager dans cette gamme de voiture que je connais bien est un choix plus logique. Après que j'ai piloté une ŠKODA Fabia R5 au Rallye de Wallonie 2019 avec Delta Rally, l'équipe m'a fait une offre et je ne pouvais manquer cette opportunité de disputer un championnat comme l'ERC.”

Bientôt les débuts tant attendus sur terre

La campagne ERC de Molle lui fournira l'opportunité attendue de longue date de courir sur terre, une perspective qu'il savoure. “Enfin ! Je vais pouvoir piloter sur cette surface que j'apprécié depuis longtemps. J'ai pratiquement appris à conduire sur terre, alors, courir en ERC sur cette surface me réjouit.”

Florian Barral prêt pour ce grand défi

“Je suis content de renouveler ma collaboration avec Amaury”, dit Barral. “Le défi proposé est grand, mais grâce à Delta Rally et à la Peugeot 208 R2, nous avons les moyens de briller – et aussi beaucoup de travail devant nous.”

Delta compte sur son expérience de l'ERC

Delta Rally a une longue et victorieuse histoire en ERC, et fera bon usage de ses connaissances dans cette alliance avec Molle et Barral en 2020. “Je suis très content d'avoir été en mesure de signer ce contrat”, dit Riccardo Cappato, Team Manager de l'équipe.“Pour un jeune pilote, un programme ERC est une très bonne opportunité, et nous ferons tout pour assurer que la saison soit la meilleure possible. Nous connaissons l'ERC grâce à diverses expériences récentes en championnat et nous apporterons à Amaury toute l'expertise nécessaire.”

Les partenaires qui ont rendu cela possible

Les partenaires d'Amaury Molle soutenant sa campagne en ERC3 Junior sont : ServiMat.be, Beobank, Humi Tech Air, Neuronics.be, Soudomeca Industries, ServiPools.be et Doneux.

The post Amaury Molle vise haut en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.