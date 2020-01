Ancien champion ERC Junior, Gryazin a du talent… et il l’a prouvé à Hyundai !

Nikolay Gryazin, vainqueur du FIA ERC1 Junior Championship 2018, a reçu une nouvelle opportunité pour sa carrière : Hyundai a reconnu son talent en le faisant signer en FIA World Rally Championship 2.

Gryazin, sensation russe de 22 ans qui a gravi les échelons de l'ERC avant de rejoindre la scène mondiale en 2019, courra pour Hyundai Motorsport N en 2020 au volant d'une Hyundaii20 R5 ’20aux côtés de son compatriote et copilote de longue date, Yaroslav Fedorov.



“C'est une opportunité fantastique pour Yaroslav et moi. C'est génial de sentir leur motivation et leur soutien,” déclare Gryazin, dont la carrière est jusqu'à présent supervisée par Sports Racing Technologies. “Rejoindre un constructeur est un nouveau pas en avant dans ma carrière, et je suis convaincu de pouvoir atteindre un niveau supérieur avec Hyundai Motorsport à l'avenir.”



Il poursuit : “Je suis extrêmement motivé à obtenir les meilleurs résultats possibles avec l'équipe. J'admire ce que Hyundai a accompli et tout le dur travail qui a fait d'eux des champions. Je suis sûr que mes coéquipiers vont pouvoir m'apprendre beaucoup de choses. Je souhaite remercier Hyundai Motorsport et Andrea Adamo de m'avoir confié ce programme.”



Gryazin n'est pas le premier pilote ERC à être reconnu par Hyundai : Jari Huttunen a été recruté au sein du programme de jeunes pilotes de la marque pour la saison 2018 après avoir été vice-champion d'ERC3 Junior l'année précédente.



Le saviez-vous ?Les cinq pilotes officiels Hyundai engagés pour le Rallye Monte-Carlo ce mois-ci sont passés par l'ERC. En plus de Gryazin, l'on retrouve dans ce quintet Sébastien Loeb, Thierry Neuville, Ott Tänak et Ole Christian Veiby, fils du respecté Erik Veiby.

