Ancien champion ERC1 Junior, Gryazin devance un temps la légende Loeb et s’impose dans sa catégorie

Nikolay Gryazin, vainqueur du FIA ERC1 Junior Championship 2018, a eu l'honneur de mener le Rallye du Var la semaine dernière, qui plus est devant le légendaire nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb.

Pilotant une ŠKODA Fabia R5 Evo, Gryazin a conclu la première étape de ce rallye français sur asphalte avec 2,6 secondes d'avance sur Loeb, qui était armé d'une Hyundai i20 Coupe WRC.



Loeb a ensuite pris l'avantage dans la première spéciale de la deuxième étape, qui a ensuite été annulée en raison de pluies torrentielles, et a conservé l'avantage jusqu'à l'arrivée. Gryazin était néanmoins le mieux placé des pilotes R5, deuxième au général avec son copilote Yaroslav Fedorov.



“Nous avons survécu,” a déclaré le pilote Sports Racing Technologies après ce rallye perturbé par la pluie. “Nous avons atteint l'arrivée de l'un des rallyes les plus durs de notre carrière, et nous n'avons été vaincus que par le nonuple champion du monde qui pilotait une World Rally Car. Certes, la distance de compétition a été raccourcie de plus de la moitié, mais nous avons quand même parcouru une centaine de kilomètres, ce qui est une excellente expérience. Et notre victoire dans la catégorie R5, avec des concurrents si compétitifs, est vraiment inattendue et géniale.”



Vice-champion ERC3, Erik Cais participait également au Rallye du Var et a impressionné avec la 11e place du général, pour ce qui n'était que son deuxième rallye au volant d'une R5 et son premier avec la Ford Fiesta R5 dernière génération de M-Sport.

