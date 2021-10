Andreas Mikkelsen a suivi les traces de légendes telles que Miki Biasion, Bernard Darniche, Sandro Munari et Walter Röhrl en remportant le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA*.

Au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo de l’équipe Toksport WRT équipée de pneus MICHELIN, Mikkelsen ne peut plus être rejoint après le Rallye de Hongrie et devient le premier Norvégien à remporter ce titre tant convoité.

Copiloté successivement durant la saison par Ola Fløene, Jonas Andersson et Elliott Edmondson, le pilote de 32 ans imite Juho Hänninen, Jan Kopecký, Esapekka Lappi et Chris Ingram en remportant la couronne au volant d’une Škoda.

Après des deuxièmes places au 77e Rallye ORLEN de Pologne et au Barum Czech Rally Zlín, des victoires au 55e Rallye des Açores et au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras ont permis à Mikkelsen de s’emparer du titre dès le Rallye de Hongrie. En devenant champion provisoire* de l’ERC, Mikkelsen achève une semaine mémorable qui a commencé une semaine plus tôt par la conquête de la couronne en FIA WRC2* par le triple vainqueur en Championnat du Monde des Rallyes, après que les résultats du RallyRACC Catalunya-Costa Daurada lui ont été favorables.

“Bien sûr, mon objectif avant la saison était d’essayer de remporter le championnat, c’est pourquoi je suis très heureux”, a déclaré Mikkelsen. “Je savais que ça allait être très, très difficile avec tous ces pilotes, alors ce n’était pas gagné d’avance, c’est sûr. Mais nous avons fait une bonne saison, en roulant très intelligemment et obtenant toujours des points quand il le fallait.”

“Hors championnat du monde, c’est le plus beau titre que l’on puisse remporter et gagner ce championnat est certainement l’un des moments forts de ma carrière. Je ne pense pas que quiconque ait remporté ces deux titres au cours de la même saison. L’objectif était vraiment, vraiment difficile et élevé, mais je croyais vraiment en l’équipe, Toksport WRT, et la Škoda qui a si bien fonctionné et était la voiture à battre. Ensuite, c’était à moi et à mon copilote de faire le travail et je pense que nous avons assez bien réussi. La saison a été incroyable.”

Et Mikkelsen de poursuivre : “Je pensais avant la saison qu’il serait probablement plus difficile pour moi de gagner des rallyes ERC que des rallyes WRC2 dans le championnat du monde. En regardant la saison, je reste sur cette idée. Le rythme et la vitesse des gars en ERC sont vraiment élevés et vous devez vraiment attaquer à la limite si vous voulez vous battre pour la victoire. C’était difficile de garder le rythme avec les gars qui font ces rallyes depuis longtemps.”

En regardant vers l’avenir, Mikkelsen a déclaré :“Mon principal objectif, cette saison, était de remporter ces deux championnats et ensuite de me battre pour obtenir un volant dans le championnat du monde des rallyes. Ce n’est pas facile mais je pense que cela a été d’une grande aide et nous verrons où nous en serons l’année prochaine.”

La participation de Mikkelsen au Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA cette saison a fait suite à une participation de trois ans à l’Intercontinental Rally Challenge (IRC) promu par Eurosport Events, actuel promoteur de l’ERC. Mikkelsen y a remporté deux titres consécutifs en 2011 et 2012 avant d’obtenir un volant d’usine dans le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA avec Volkswagen à partir de l’année suivante. Il a ensuite couru pour Citroën et Hyundai en WRC.

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC chez Eurosport Events, a déclaré : “Andreas a prouvé son talent face à une forte opposition et son expérience dans le championnat du monde des rallyes a fait de lui une excellente référence pour les jeunes pilotes qui suivent ses traces. Nous le félicitons pour ce nouvel accomplissement dans sa carrière et lui souhaitons bonne chance dans ses efforts pour obtenir un volant à plein temps en WRC, ce qu’il mérite amplement.”

Les derniers champions ERC

2021 : Andreas Mikkelsen (Norvège)

2020 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2019 : Chris Ingram (Grande-Bretagne)

2018 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2017 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2016 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2015 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2014 : Esapekka Lappi (Finlande)

2013 : Jan Kopecký (République tchèque)

2012 : Juho Hänninen (Finlande)

L’émission du magazine ERC All Access, qui sera diffusée sur Eurosport à partir de 21h30 CET le mardi 26 octobre, sera consacrée à Andreas Mikkelsen. Les téléspectateurs sont invités à consulter les programmes locaux pour plus de détails. Un entretien plus approfondi avec Mikkelsen sera publié prochainement.

La saison 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA se terminera au Rallye Islas Canarias du 18 au 20 novembre.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA.

