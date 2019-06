Antunes au départ en Pologne pour l’ERC malgré son accident

Pedro Antunes va prendre le départ du 76e Rallye PZM de Pologne après que ses mécaniciens ont travaillé sans relâche pour réparer sa Peugeot endommagée dans sa sortie de route des essais libres, ce matin.

Le pilote du FPAK Portugal Team ERC entamait son second run d'entraînement quand il a rencontré des ennuis dans un virage à droite, faisant plusieurs tonneaux au point de ne pouvoir prendre part à la Spéciale de Qualification.

“Au premier freinage de la spéciale, on était comme en glisse”, a expliqué Antunes. “La voiture n'a rien touché et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je n'allais pas trop vite, mais la roue arrière gauche s'est coincée et la voiture est partie en tonneaux – c'était lent, pas très rapide. Heureusement, les dégâts concernaient l'extérieur de la voiture, pas les pièces mécaniques.”

