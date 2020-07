Antunes pas chanceux en ERC3 Junior

-

Pedro Antunes s'est exprimé sur le moment où ses espoirs de s'imposer en ouverture du Championnat FIA ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale ont connu une fin abrupte, hier.

Le Portugais avait réussi à prendre la tête au cours d'une passionnante bagarre avec Ken Torn mais il est sorti de la route dans la dernière spéciale avec sa toute nouvelle Peugeot 208 Rally4.

“Le rallye s'est assez bien déroulé jusqu'à la dernière spéciale”, a dit Antunes. “On était dans un bon rythme, à la lutte avec Torn – félicitations à lui, il a fait un boulot assez fabuleux aussi. Dans cette dernière spéciale, on essayait d'attaquer tout en sachant ne pas avoir trop à le faire car Torn était derrière et on avait gagné la spéciale devant lui au premier passage, donc on n'était pas mal.”

“On faisait exactement le même temps mais on est arrivés dans une portion très rapide et quand j'ai freiné, l'arrière de la voiture est parti en glisse. Pas parce que j'attaquais trop fort, c'était comme si les pneus étaient usés, les freins étaient presque au bout et c'est comme ça.”

