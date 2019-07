Antunes s’est fait mécano pour finir le Rally di Roma Capitale en ERC

Pedro Antunes et son copilote Paulo Lopes ont dû faire appel à leur savoir-faire technique pour finir le Rally di Roma Capitale le week-end dernier.

Membres du FPAK Portugal Team ERC soutenu par la fédération nationale, Antunes et Lopes sont revenus en course suivant la règle du Rally 2 après leur abandon de la première spéciale, dû à un choc avec une pierre située sur la trajectoire et une sortie de route avec une suspension endommagée.



Ayant surmonté ce revers, le duo portugais attaquait fort pour signer une victoire en spéciale dans la catégorie FIA ERC3 Junior quand une défaillance mécanique a ralenti sa Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli, ainsi que l'a expliqué Antunes.



“Comme si notre abandon du premier jour ne suffisait pas, on a eu un gros problème dans la spéciale 14 ! La courroie d'alternateur et la pompe à eau ont cassé. On a dû s'arrêter car la température dans la voiture montait trop et on a dû changer la courroie pour aller au bout. Pas un très bon moment, mais le résultat aurait été le même à cause du temps qu'on avait perdu samedi.”



Malgré cette myriade de retards, Antunes s'est fait remarquer une fois de plus par ses performances avec quatre chronos dans le top 3 de la catégorie dont le plus rapide lors du dernier passage dans la super spéciale d'Ostia.

“Ce rallye est davantage ce à quoi je suis habitué, alors je pensais être rapide ici, dans le top 3. Mais avec cette chose malheureuse qui est survenue le premier jour, je n'ai pas pu l'être. C'est une nouvelle expérience, un nouveau rallye – et un rallye génial aussi.”

