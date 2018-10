Apprendre le pilotage sur terre sera la priorité de Roland Stengg pendant la finale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Lettonie, à partir de vendredi.

L'Autrichien n'ayant pas disputé de rallye terre depuis plus d'un an, le Rally Liepāja va être pour lui une séance de réacclimatation à cette surface et d'acquisition d'une certaine expérience, sur l'Opel ADAM R2 qu'il partage avec sa compatriote Claudia Dorfbauer.

“Nous savons que ça va être très difficile car mon dernier rallye sur terre remonte à plus d'un an et je n'ai pas du tout d'expérience sur cette surface”, dit Stengg, qui s'est classé cinquième en République tchèque pour sa dernière apparition à ce jour en Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans soutenu par Pirelli. “Malheureusement, nous avons manqué la Pologne et les essais sur terre sont très limités en Autriche, car nous n'avons pas les bonnes routes pour cela.”

“Je pense quand même que nous avons progressé en termes de vitesse et de régularité, et nous voulons continuer ainsi. Je suis vraiment impatient de retrouver Claudia à mes côtés. Elle a fait du travail parfait jusqu'à maintenant et ce qui est très important aussi est qu'elle garde son calme et sa concentration quand ça devient agité.”

The post Apprentissage de la terre pour Stengg en ERC Junior U27 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.