Apprentissage terminé : Cuesta explique son abandon frustrant en ERC3 Junior

Sergio Cresta estime que la chose le plus frustrant dans son abandon au Rally di Roma Capitale, dans l'avant-dernière spéciale du samedi, a été qu'il l'empêche d'engranger plus d'expérience en ERC.

Copiloté par son compatriote Alejandro Lopez, l'Espagnol fait ses débuts dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, en Italie cette semaine, mais il a dû renoncer dans la sixième spéciale de ce rendez-vous 100% asphalte alors qu'il était sixième de la catégorie soutenue par Pirelli.

“Nous gagnions des positions grâce à des abandons, mais le moteur de notre voiture a cassé dans la dernière spéciale du samedi”, a expliqué Cuesta. “Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas bon pour nous car nous étions venus pour apprendre, et je pense que cela aurait été un bon résultat pour nous avec l'ancienne 208 R2.”

“Rome est un beau rallye, avec de nombreux changements de rythme et des pièges. Mais nous étions de plus en plus dans la lutte.”

“Notre prochain rallye est celui de Liepāja, mais nous ignorons combien nous pourrons en faire car le budget est trop serré. Nous voulons courir le Rally Islas Canarias avec la nouvelle 208 Rally4, mais nous verrons [si c'est possible].”

