Après avoir affronté Sagan, Kostka va retrouver l’ERC sur son rallye national

Le mois dernier, Tomáš Kostka s'est mesuré aux cyclistes professionnels Peter Sagan et Zdeněk Štybar dans une course du championnat national de cette discipline à Trnava, en Slovaquie. Le mois prochain, il retrouvera l'élite de l'ERC sur le Barum Czech Rally Zlín.

Monté trois fois sur le podium de cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, l'ancien pilote de circuit n'a pas été en mesure de réunir le budget pour courir la saison dernière. Mais il est de retour cette année, copiloté par Ladislav Kučera, sur une ŠKODA Fabia R5 de Kresta Racing – l'équipe de son beau-frère et légende des rallyes tchèques Roman Kresta.

“Je me réjouis de revenir”, dit Kostka, qui a fini deuxième à Zlín en 2016 et troisième en 2012 et 2014. “Bien sûr, ça a été difficile en termes de financement, mais c'est le cas pour tout le monde. On a deux séances d'essais devant nous et tout devrait être prêt pour viser la meilleure place cette fois encore.”

Le natif de Zlín n'a pu prendre que trois départs depuis sa dernière apparition au Barum Czech Rally Zlín en 2017, en raison de ses soucis de budget.

L'édition de cette année aura lieu du 16 au 18 août.

