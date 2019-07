Après son énorme crash en Pologne, Llarena “reste dans la lutte” en ERC Junior

Efrén Llarena a mis son énorme accident du 76e Rallye PZM de Pologne derrière lui avec une troisième place obtenue de haute lutte dans le Championnat FIA ERC3 Junior, dimanche au Rally di Roma Capitale.

Le pilote du Rallye Team Spain est arrivé en Italie avec une Peugeot 208 R2 de remplacement car la précédente, construite par ses soins, avait été trop endommagée quand lui et sa copilote Sara Fernández étaient sortis de la route à grande vitesse – heureusement sans se blesser.

Le résultat du rendez-vous italien sur asphalte lui permet de se maintenir fermement dans la lutte pour le titre ERC3 Junior et les deux rallyes offerts sur une R5 en 2020.

“Après le gros crash de Pologne, on a travaillé très dur pour être à Rome”, a expliqué Llarena. “La fédération espagnole m'a beaucoup aidé, on a pu louer une voiture pour ce rallye et dès la première spéciale, la qualification, on était dans le rythme. Mais cinq kilomètres avant l'arrivée de la première spéciale [du rallye proprement dit], on a crevé à l'avant droit et perdu près de 1m48s. Après, on a essayé d'être rapides pour rattraper des positions.”

“Finir troisième n'est pas trop mal, on reste dans la lutte et on ira au Barum Rally avec encore toutes les possibilités et une chance de gagner le titre.”

