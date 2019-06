Arai Jr suit les traces de son père au Rallye de Pologne en ERC

Arai Sr a disputé le rendez-vous de Mikołajki en 2013 (photo), finissant 13e au général et troisième de l'ERC Production Cup avec une Subaru Impreza engagée par Stohl Racing.

Son fils comptera lui aussi sur le soutien de Manfred Stohl, via la structure STARD, pour sa seconde apparition dans le Championnat FIA ERC1 Junior – la catégorie des espoirs pilotant une voiture de type R5.

“C'est un nouveau rallye pour moi, je ne suis jamais venu en Pologne avant”, dit le jeune Japonais. “Je sais que les spéciales ont une surface meuble et qu'elles sont rapides, comme j'aime. Je pense qu'une arrivée dans le top 5 est possible mais je fais aussi ce rallye afin de relever des données pour Yokohama. En Lettonie, les pneus fonctionnaient très bien dans des conditions sèches, alors j'espère qu'on aura une météo similaire en Pologne et qu'on pourra être compétitifs.”

L'Autrichienne Ilka Minor copilotera Arai dans sa Citroën C3 R5 équipée de Yokohama.

