Arai rapide pour ses débuts en Pologne en ERC

Hiroki Arai a démontré une belle pointe de vitesse pour sa seconde apparition dans le Championnat FIA ERC1 Junior et ses débuts sur le Rallye de Pologne.

Cependant, une rare erreur de sa part le dernier matin a entraîné une sortie de route et un abandon pour sa copilote, Ilka Minor, et lui, alors qu'un podium de catégorie semblait assuré.

“C'était un virage à gauche très piégeur, celui dans une portion en forêt qui était très glissante, très compacte”, a dit le pilote de développement du Team STARD. “On est partis dans une énorme glisse, pas en survitesse et je suis presque revenu sur la route – mais à la dernière minute, on a accroché un fossé et on est partis en tonneau. C'était une erreur de ma part.”

En dépit de ce tonneau, Arai a confirmé que les dégâts sur sa Citroën C3 R5 n'étaient pas trop sévères. “La voiture a été un peu abîmée mais le moteur, la transmission, des choses comme ça, étaient OK.”

“Chaque spéciale était difficile sur ce rallye parce que chacune a un profil différent. Par rapport au rendez-vous précédent en Lettonie, la route était beaucoup, beaucoup plus étroite et très rapide. On doit vraiment être sur la bonne ligne et c'est le plus difficile. Mais on a pris de la bonne expérience et on a donné un bon retour technique à Yokohama pour les pneus.”

