Trois spéciales avant l’arrivée de cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, l’Espagnol a ramené son retard à 20''3 sur le Russe. “Ce n’est pas facile, mais les spéciales se sont bien passées et le choix des pneus a été bon” , a dit le pilote Hyundai.

Yoann Bonato est troisième du classement absolu avec sa Citroën, 6''8 derrière Ares, mais on rappelle qu’il n’est pas éligible pour les points en ERC. Le Français, qui était deuxième avant cette deuxième des trois boucles, a déclaré : “Il [Ares] a été plus rapide que moi. Nous avons fait de notre mieux dans chaque spéciale, mais il était meilleur que nous, nous devons donc progresser un peu pour le rattraper.”

Grégoire Munster occupe toujours la troisième place au général de l’ERC et la première en ERC1 Junior, alors que Miko Marczyk (ORLEN Team) est passé devant Norbert Herczig (MOL Racing team) pour la quatrième place dans l’ES15. Ils vont entamer la dernière boucle de trois spéciales séparés de 3''1.

Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) est huitième devant Surhayen Pernia, Niki Mayr-Melnhof complétant le top 10 devant Marijan Griebel et Albert von Thurn und Taxis.

L’intense bataille entre Pep Bassas et Ken Torn pour la gloire en ERC3/ERC3 Junior a été l’un des principaux sujets de discussion durant ces deux jours. Bien qu’ayant signalé un manque de puissance de sa Peugeot 208 Rally4 du Rallye Team Spain, Bassas a été en mesure d’augmenter son avance sur le pilote de l’Estonian Autosport Junior Team, pour la porter à 24''6.

Le troisième passage dans la spéciale de Várzea doit débuter 16h20, heure locale (17h20 CET), et celle, décisive, de Guilhofrei sera à suivre en direct sur Facebook et YouTube à partir de 17h25 (18h25 CET et heure de Paris).