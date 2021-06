Jon Armstrong a marqué le lancement de l'ère Rally3 en ERC Junior en remportant la victoire au volant de sa Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli et construite par M-Sport Poland, après une belle prestation de l'Irlandais du Nord.

Ken Torn est passé sur une quatre roues motrices en tant que champion en titre de l'ERC3/ERC3 Junior et a terminé deuxième, l'Estonien faisant étalage de son rythme avec plusieurs victoires en spéciale après avoir été retardé en début de rallye.

« Ç’a été une très bonne semaine, nous avons fait de bons essais au début pour nous habituer à la Fiesta Rally3, qui a été tout de suite facile à prendre en main », a déclaré Armstrong. « Nous avons été à peu près sur le rythme de Ken [Torn] tout le week-end, c’est dommage qu’il ait eu son problème car ç’aurait été bien de se battre. Ken est un très bon pilote, il n’y a aucun doute là-dessus, et c’est quelqu’un que je veux affronter pour pouvoir me développer en tant que pilote. Vous ne savez jamais dans quoi vous mettez les pieds sur des événements comme celui-ci, avec peu de kilomètres dans la voiture – c’est toujours un peu l’inconnu. Je pense que [le résultat] montre à quel point la Fiesta Rally3 est facile à conduire, elle est vraiment amusante à piloter et on peut la pousser facilement à la limite. »

