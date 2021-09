Alexey Arnautov a confirmé que lui et son pilote Alexey Lukyanuk sont ”OK et prêts à repartir” après avoir frôlé la catastrophe dans l'ES3 du 55e Rallye des Açores.

Le duo russe se battant pour récupérer le temps perdu à cause d'un pneu endommagé dans l'ES1 lorsqu'il a subi un moment spectaculaire dans Lagoa de São Brás à bord de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team.



“C'était au début de la spéciale”, a relaté Arnautov au parc d'assistance de Ponta Delgada.“Il y avait un virage à droite et nous étions légèrement plus rapides que nécessaire. La voiture n'a pas fait de tonneau. Elle a fait quelques tête-à-queue, essayé de se retourner, mais Dieu merci, il n'y a pas eu de tonneau. Nous avons juste heurté un talus, nous allons bien et sommes prêts à repartir.”



Et de poursuivre :“Il y a peut-être eu une légère erreur. Était-ce mon erreur, ou Alexey a-t-il juste mal entendu, je n'en ai aucune idée. Il y a quelques dégâts, mais j'espère qu'ils ne sont pas graves et que l'équipe va se débrouiller, et nous avons quand même fait un bon temps.”



Concernant le pneu endommagé dans l'ES1, Arnautov a expliqué ce qui s'était passé.“Il y avait une pierre juste sur la trajectoire et malheureusement, ça n'a pas été une crevaison lente, [l'air] est parti immédiatement et nous avons dû nous arrêter pour changer [la roue]. Heureusement, nous n'avons pas perdu trop de temps. C'était le pneu avant gauche et plus près de la fin de spéciale.”



“Nous étions satisfaits de [notre meilleur temps sur] l’ES2, nous n'aimons pas du tout les conditions, comme vous pouvez l'imaginer. Nous espérions moins de brouillard et de pluie, mais la troisième [spéciale] était complètement brumeuse.”



Après trois spéciales, Lukyanuk et Arnautov sont huitièmes au classement général, à 1m45,0s des leaders Ricardo Moura/António Costa. CliquezICIpour voir leur grosse frayeur de l'ES3.

