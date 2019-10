As de l’ERC Junior, Hloušek débarque en WRC

Jan Hloušek, qui a mené Filip Mareš au titre FIA ERC1 Junior Championship* en tant que copilote, a l'opportunité de s'illustrer sur la scène mondiale, associé à Jan Kopecký pour le Rally GB de ce week-end.

Le partenariat de longue date de Pavel Dresler avec Kopecký ayant atteint son terme, le champion ERC 2013 a fait appel à Hloušek pour sa cinquième apparition à la manche britannique du FIA World Rally Championship.



“Je suis content d'avoir pu m'assurer les services de Jan Hloušek pour le Rally GB,” déclare Kopecký, pilote ŠKODA Motorsport. “Aux côtés de Filip Mareš, Jan a déjà emmagasiné une grande expérience internationale et a fait un excellent travail en l'aidant récemment à remporter l'ERC1 Junior Championship.”



Évoquant le rôle de Dresler lors d'une longue période de succès, Kopecký ajoute : “Je souhaite remercier Pavel pour son travail professionnel et son dévouement lors des huit dernières années. Il a joué un rôle clé dans nos succès comme le titre 2013 du FIA European Rally Championship, la couronne 2014 dans le FIA Asian Pacific Rally Championship, et enfin, cerise sur le gâteau, le sacre 2018 en World Rally Championship 2.”



Kopecký a participé au Rally GB pour la première fois en 2003 ; sa dernière apparition dans ce rallye sur terre date de 2016.



*Sujet à confirmation des résultats par la FIA



Photo :ŠKODA Auto

