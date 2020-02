As de l’ERC, Lukyanuk soutient la campagne FIA Action for Road Safety

Dans sa ville adoptive de Saint-Pétersbourg, Alexey Lukyanuk a parlé aux enfants de l'importance de la sécurité routière.

Vainqueur du FIA European Rally Championship 2018, Lukyanuk est considéré comme l'un des pilotes les plus rapides de sa discipline et n'a perdu un deuxième titre ERC que lors d'une passionnante ultime spéciale face à Chris Ingram au Rally Hungary en novembre dernier.



Plus tôt dans la saison, Lukyanuk a commis une infraction aux règles de sécurité routière en se rendant à une spéciale lors du Rally Liepāja. Lukyanuk a accepté que sa sanction consiste notamment à soutenir la campagne FIA Action for Road Safety. Il explique comment il a tenté de sensibiliser le public.



“J'ai préparé un exposé pour parler aux écoliers des règles de sécurité, pas seulement de la règlementation mais aussi des situations classiques dans les grandes villes,” détaille la Fusée Russe. “Sur le trottoir et au passage piéton, il y a beaucoup d'accidents liés à un manque d'attention, non seulement de la part des conducteurs mais aussi des piétons, avec des moments très tendus dans nos rues.”



Lukyanuk, qui a aussi inclus une partie sur la sécurité en rallye dans son exposé, estime avoir reçu un bon accueil des écoliers. “La réaction des enfants a été positive,” poursuit-il. “Ils ont posé des questions, ont joué un rôle actif et ont partagé leur expérience personnelle. Ce n'est pas facile pour moi de faire le présentateur, bien sûr, mais c'était sympa.”



En plus de parler aux écoliers, Lukyanuk a tenu une séance pour les jeunes membres d'un club automobile.

