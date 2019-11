As de l’ERC3, Cais au volant d’une R5 en France

Star montante de l'ERC avec le soutien de la fédération tchèque, Erik Cais va passer d'une Ford Fiesta R2 à une R5 pour sa participation au Rallye du Var en championnat de France, du 22 au 24 novembre.

Dauphin de la catégorie ERC3 et quatrième en ERC3 Junior au sein du FIA European Rally Championship, Cais a l'expérience de l'ancienne génération de la Fiesta R5 suite à sa deuxième place au Vančík Rallysprint Kopná en avril. Cependant, le Rallye du Var marquera la première fois qu'il prendra le volant du dernier bolide R5 de la firme britannique, qui a fait ses débuts en ERC au Rally di Roma Capitale, aux mains de Simone Campedelli, en juillet dernier.



Exploitée par Orsák Rally Sport, la Fiesta de Cais arborera le logo de Yacco, principal sponsor de l'ancien champion de descente moto en montagne. Il a écrit sur Facebook : “Quand les rêves deviennent réalité. Une nouvelle livrée géniale et la Ford Fiesta R5 Mk II sont prêtes pour le Rallye du Var.”



Basé à Sainte-Maxime, le Rallye du Var inclut 14 spéciales sur asphalte pour une distance de 234,62 kilomètres. Nikolay Gryazin, champion 2018 d'ERC1 Junior, et Andrea Nucita, champion de l'Abarth Rally Cup, font également partie des engagés. Jindřiška Žáková sera la copilote de Cais.



Photo :Facebook.com/erikcaisrally

