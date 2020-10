Almeida, qui pilote une Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli pour The Racing Factory, habite à 30 kilomètres de la plaque tournante de l’événement. Mais il assure qu’il ne connaît pas les spéciales plus que les autres jeunes espoirs.

“J’ai fait quelques rallyes, j’ai glané plus d’expérience”, ajoute Almeida, instructeur de vol quand il ne court pas. “À Rome, j’ai été un peu malchanceux à cause de problèmes sur la voiture le premier jour, puis je n’ai pas pu rouler à fond le deuxième jour et ça n’a pas été génial. Mais pour ce rallye, j’espère avoir plus de chance, pouvoir montrer ce que je peux faire et le rythme que je peux avoir.”