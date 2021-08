Le héros local Erik Cais abordera la dernière boucle de trois spéciales en tête du Barum Czech Rally Zlín avec 20,4 secondes d’avance, après avoir signé un triplé de meilleurs temps ce matin.

Le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory a pris le départ de cette journée de dimanche avec 2,1s d’avance sur Jan Kopecký, huit fois vainqueur du Barum Czech Rally Zlín, après avoir réalisé une course fulgurante dans la spéciale de nuit de Pindula, samedi.

S’engageant pour la troisième fois dans sa manche locale du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Cais a poursuivi sur sa lancée ce matin, au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team, et a donc été le plus rapide dans les trois premières des six spéciales de la deuxième étape.

“On attaque, on fait de notre mieux et j’espère que cela se concrétisera dans la prochaine boucle et que nous pourrons la ramener [la victoire] à la maison”, a déclaré le jeune Tchèque de 22 ans, copiloté par sa compatriote Jindřiška Žáková. “Dans Biskupice [SS11], j’étais trop rapide et je me suis dit qu’il fallait être plus intelligent, ne pas dépasser la limite. Puis ça a été un parcours assez propre [sur Májová], l’une des plus belles spéciales du monde. Merci aux spectateurs qui nous encouragent au maximum.”

Kopecký, le champion ERC 2013, a été 13,0s plus lent que Cais dans Májová, qui a été diffusée en direct sur les chaînes Facebook et YouTube de l’ERC.

“C’est vraiment bien que ce soit sec maintenant et nous allons voir ce qui va se passer dans l’après-midi”, a réagi le pilote de l’Agrotec Škoda Rally Team. “Nous essayons toujours, mais je ne me sentais pas complètement à l’aise dans les deux premières spéciales. Il y a des endroits où on peut beaucoup s’améliorer si on peut prendre beaucoup de risques, mais je conduisais au maximum. Il n’y a pas de pression sur moi. J’ai presque 40 ans et je profite simplement de mon pilotage. J’ai une belle femme et deux petits enfants. Je n’ai aucune pression.”

Andreas Mikkelsen conserve la troisième place pour le Toksport WRT, un résultat qui placera le Norvégien en tête du classement provisoire de l’ERC s’il parvient à conserver cette position jusqu’à l’arrivée à Zlín, cet après-midi.

Simon Wagner était quatrième après deux spéciales ce dimanche, mais une crevaison dans l’ES12 a fait plonger l’Autrichien dans le classement et a promu Filip Mareš à cette quatrième place, suivi de Norbert Herczig, Miko Marczyk et Efrén Llarena.

Callum Devine, Miroslav Jakeš et Yoann Bonato complètent le top 10, suivis de Martin Koči, Petr Semerád, Martin Vlček, du leader de l’ERC Junior, Ken Torn, et d’Alberto Battistolli.

Après l’ES11, Tibor Érdi Jr a une avance de 30,1s sur Victor Cartier en ERC2, tandis que Pep Bassas a creusé un écart supérieur à une minute sur Norbert Maior en ERC3. Maior mène l’ERC3 Junior devant Martin László et Jean-Baptiste Franceschi. Dariusz Poloński et Andrea Mabellini sont confortablement en tête de l’Abarth Rally Cup et du Clio Trophy by Toksport WRT respectivement.

Après l’assistance de la mi-étape à Otrokovice, le deuxième passage dans Halenkovice doit débuter à 12h42, heure locale et de Paris. L’arrivée est prévue à 17h15 sur la place principale de Zlín, où le vainqueur du 50e Barum Czech Rally Zlín sera couronné.

