Le Finlandais a coiffé la couronne européenne en 2014 après avoir décroché sa première victoire dans le championnat deux ans plus tôt au Rallye de Pologne.

Il a disputé 12 rallyes lors de son passage en ERC, terrain d’entraînement reconnu pour les pilotes de championnat du monde, avec cinq victoires et 43 meilleurs temps en spéciale à la clé.

Surtout, l’ERC lui a donné l’opportunité de renforcer son expérience limitée de l’asphalte à travers suit rendez-vous sur cette surface. Et parmi ces trois rallyes sur goudron, Lappi en a remporté trois avec un double triomphe au Rallye International du Valais et une victoire au Circuit of Ireland.