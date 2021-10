Jon Armstrong fait une belle démonstration pour son retour en ERC3/ERC3 Junior en menant les deux catégories devant le pilote de la Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland, Sami Pajari, à 2,9s.

Armstrong, qui s’est imposé pour ses débuts en ERC3 Junior au 77e Rallye ORLEN de Pologne en juin et affrontait Pajari le week-end dernier pour le titre FIA Junior WRC, a remporté quatre victoires en spéciale au cours de la journée, après un départ prudent.



L’espoir roumain Norbert Maior, qui a été le plus rapide de sa catégorie dans l’ES5, est troisième sur la Peugeot 208 Rally4 de Topp-Cars Rally Team, suivi de Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4 du Toksport WRT) et d’Alejandro Cachón.



Franceschi, en tête du championnat ERC3/ERC3 Junior, aurait pu être mieux placé sans un“gros tête-à-queue dans une portion rapide”cet après-midi.



Cachón, pilote de la Peugeot du Rallye Team Spain, était deuxième après l’ES6, mais un pneu avant droit endommagé l’a relégué à la cinquième place devant l’espoir hongrois Martin László et le nouveau venu Anthony Fotia.



László a déréglé la suspension avant gauche de sa Peugeot ce matin, tandis qu’un pneu endommagé a retardé Fotia et sa Renault de CHL Sport Auto.



Prétendant au titre ERC3, Pep Bassas a perdu du temps avec un pneu endommagé et se morfond en huitième position, une place devant Patrik Herczig, le fils de Norbert Herczigl, qui fait ses débuts en ERC3 sur une Clio Rally4 du Toksport WRT.



Bendegúz Hangodi complète le top 10. Adrienn Vogel est 16e et la journée a été difficile pour Amaury Molle, qui a perdu du temps à cause d’un problème d’intercom et un pneu endommagé.



Le Polonais Łukasz Lewandowski a abandonné, avec son Opel Corsa Rally4, pour raison de santé.

