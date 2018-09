Avcioglu a engrangé de l’expérience de l’ERC en Pologne

Orhan Avcioglu a atteint son objectif de terminer le PZM Rallye de Pologne, lui qui continue d'engranger de l'expérience avant une campagne 2019 qu'il veut concentrée sur l'ERC.

Le Turc, vainqueur du Trophée des Balkans 2017, se sert de la saison actuelle pour apprendre les rendez-vous qui seront au programme l'année prochaine en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Si Avcioglu a manqué de justesse d'inscrire davantage de points ERC en Pologne avec sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT, il a néanmoins été en mesure de maximiser sa connaissance des spéciales en atteignant l'arrivée.

“C'était ma première participation en Pologne et nous étions venus pour apprendre”, dit Avcioglu, qui a sacrifié sa manche nationale de championnat du monde pour courir à Mikołajki. “Les spéciales sont très rapides, nous devions être prudents avec les notes et essayer de placer la voiture dans la bonne position avant une bosse ou un virage. C'est très important et c'est ce que nous voulions faire.”

“J'ai appris [depuis longtemps] que c'est la nature humaine de vouloir aller toujours plus vite, mais nous nous sommes concentrés pour essayer d'être meilleurs et de gagner en confiance. J'ai fait quelques progrès... espérons pour l'année prochaine.”

