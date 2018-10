Avcioğlu ouvrira la route le dernier jour de la saison ERC

Orhan Avcioğlu, du Toksport WRT, passera le premier dans les spéciales sur la deuxième étape du Rally Liepāja, qui sera aussi la dernière journée de compétition du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018.

Avcioğlu, actuel neuvième, emmènera les équipagedans la septième spéciale, dimanche matin, suivi par le champion d'Autriche Niki Mayr-Melnhof qui n'est pas éligible pour les points en ERC.

Deux espoirs pilotant des voitures de type R5 s'élanceront ensuite, Rhys Yates (Kresta Racing) et Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) en troisième et quatrième position respectivement, qui précéderont Eyvind Brynildsen et Łukasz Habaj (eSky Rally Team), cinquième et sixième.

Derrière Fredrik Åhlin qui roulera en septième position, le trio de candidats au titre ERC Junior des moins de 28 ans partira en huitième, neuvième et dixième position avec dans l'ordre Fabian Kreim (ŠKODA AUTO Deutschland), Chris Ingram (Toksport WRT) et Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies).

Laurent Pellier ne rejoindra pas la caravane de l'ERC Junior U28 pour la deuxième étape, l'équipe de la PEUGEOT Rally Academy ayant choisi de ne pas faire repartir son pilote qui a abandonné sur un ennui technique, samedi, après la sixième spéciale.

Même situation pour Sindre Furuseth, qui a abandonné en raison d'une fuite d'huile après la cinquième spéciale, alors qu'il était troisième de l'ERC Junior Under 27.

Avcioğlu lancera la dernière journée de la saison ERC 2018 à 10h00, heure locale (09h00, heure française), en attaquant la spéciale de Canon Biznesa Centrs – IB Serviss (Dinsdurbe).

