Avcioglu : Pour gagner à Chypre en ERC, il faut trouver le bon équilibre

Selon Orhan Avcioglu, il faut un "équilibre délicat" pour avoir du succès au Cyprus Rally, avant-dernière manche du 2019 FIA European Rally Championship.

L'ancien vainqueur du FIA Balkan Trophy participe au rallye basé à Nicosie pour la deuxième fois cette saison. Après avoir fini cinquième au général pour ses débuts en 2018 au volant d'une ŠKODA Fabia R5 de l'écurie Toksport WRT, Avcioglu pilotera une Peugeot 208 R2 du même team ce mois-ci, et lance un avertissement quant au challenge qui se présente.



“C'est vraiment, vraiment dur pour la voiture et vraiment, vraiment dur pour le corps humain ; à cause de la chaleur, il faut gérer les deux,” déclare Avcioglu. “Il faut garder des électrolytes dans le corps, surveiller la voiture, essayer de voir où l'on se retrouve à la fin de la première journée et attaquer pendant la seconde si on le peut. C'est un équilibre délicat.”



Après avoir participé à toutes les manches de l'ERC en 2018 au volant d'une ŠKODA Fabia R5, Avcioglu a connu des problèmes de budget qui l'ont restreint à deux rallyes seulement, de surcroît dans une voiture de spécification R2. Cependant, il continue d'espérer un retour dans la catégorie reine de l'ERC en 2020.



Le Cyprus Rally aura lieu du 27 au 29 septembre.

