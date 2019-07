Avcioglu recule pour mieux avancer en ERC

Le pilote turc Orhan Avcioglu va faire un pas en arrière pour un pas en avant en faisant un retour attendu de longue date en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur le Rally di Roma Capitale, la semaine prochaine.

Avcioglu a disputé toute la saison ERC 2018, faisant ses débuts à plein temps au niveau international avec une ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT.

Il avait prévu de faire une seconde campagne complète au niveau R5 en 2019 avant qu'un manque de budget n'en décide autrement. Mais dans le cadre de ses efforts pour retrouver la catégorie reine du championnat l'année prochaine, Avcioglu disputera le rendez-vous asphalte italien du 19 au 21 juillet – au volant d'une Peugeot 208 R2 de la catégorie ERC3 plus accessible.

“Nous sommes de retour, il nous manque un diff arrière et un turbo mais ça va”, dit le résident d'Istanbul.“Nous sommes super contents et très reconnaissants envers le Toksport WRC pour nous donner cette opportunité. Le plan est de faire les quatre manches restantes du championnat dans la classe ERC3. Cela nous donnera la meilleure opportunité d'être prêts pour un retour à plein temps [et sur une R5] en 2020.”

“La saison 2018 a suivi une bonne courbe d'apprentissage et nous a permis de connaître tous les rallyes de l'ERC. Le plan était d'exploiter cette expérience en 2019. Malheureusement, trouver des partenaires financiers pour financer notre projet R5 a été très difficile, mais nous sommes contents d'annoncer que nous serons au départ du Rally di Roma Capitale, un de mes rendez-vous favoris, avec une Peugeot 208 R2 dans la classe ERC3.”

Multiple champion 2RM de Turquie et champion du Trophée Balte FIA des Rallyes en 2017, le pilote de 33 ans a couru dans cette catégorie deux roues motrices jusqu'en 2013 et a débuté sur des Peugeot en 2005. Il a inscrit des points sur cinq des huit manches du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2018, avec pour meilleur résultat une cinquième place au Rallye de Chypre.

Avcioglu a donc aussi une expérience préalable Rally di Roma Capitale, s'y étant classé P12 au général et P10 en ERC1 la saison dernière.

Le programme prévu d'Orhan Avcioglu en ERC3

Rally di Roma Capitale (Italie), 19-21 juillet, asphalte

Barum Czech Rally Zlín, 16-18 août, asphalte

Rallye de Chypre, 27-29 septembre, terre

Rallye de Hongrie, 8-10 novembre, asphalte

The post Avcioglu recule pour mieux avancer en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.