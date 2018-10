Avcioglu vise le top 10 de l’ERC

Orhan Avcioglu a le top 10 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour objectif au terme du Rally Liepāja, ce week-end.

Le pilote turc veut finir dans le top 10 du championnat mais a besoin d'au moins 12 points de plus à la fin de ce rendez-vous rapide sur terre.

“Notre but est d'essayer de finir dans le top 10 au championnat”, a dit le pilote du Toksport WRT. “Pour y parvenir, j'ai besoin d'être quelque part entre cinquième et septième au général. Ça va être très difficile car il y a beaucoup de pilotes très rapides. Nous devons juste apprendre et rester sur la route, et voir ce qui en sort. Mais nous voulons engranger le maximum d'expérience et devenir plus rapides l'année prochaine.”

