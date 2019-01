Aventure en R5 pour les frangins de l’ERC

Julian et Simon Wagner vont transférer leur talent sur des voitures de type R2 – et leur rivalité fratricide – à une paire de ŠKODA Fabia R5 pour l'Int. Lietz Sport Jänner Rallye à partir d'aujourd'hui (4 janvier).

Alors que Simon Wagner – détenteur d'un podium en ERC Junior la saison dernière – est invaincu en trois départs avec une R5, son jeune frère Julian franchit un palier pour ce rendez-vous à domicile qui a compté pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes par le passé.

Il peut compter pour cette promotion sur l'équipe réputée en ERC qu'est Baumschlager Rallye & Racing, avec sa copilote de longue date et habituée de l'ERC Anne Katharina Stein.

L'ancien pilote ERC Hermann Neubauer est donné favori pour le rendez-vous basé à Freistadt, qui comprend 16 spéciales pour une distance chronométrée de 220,84 kilomètres. Le champion d'Autriche en titre a pour copilote Bernhard Ettel à bord d'une Ford Fiesta R5.

Julian (à gauche) et Simon Wagner sont photographiés ci-dessus lors du Barum Czech Rally Zlín comptant pour l'ERC en 2017, qu'ils ont terminé troisième et quatrième respectivement dans la catégorie ERC Junior Under 27 soutenue par Pirelli.

