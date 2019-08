Barum Czech Rally Zlin ERC : faits et chiffres

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes arrive en République tchèque pour encore plus d'action la semaine prochaine (16-18 août). Voici une sélection de faits et de chiffres.

L'essentiel

Quoi : Championnat d'Europe FIA des Rallyes, manche 6 sur 8*

Quand : 16-18 août 2019

Où : Zlín, République tchèque

Départ : 16h00, 16 août, Náměstí Míru, Zlín

Arrivée : 16h58, 18 août, Náměstí Míru, Zlín

Spéciales : 15

Distance : 219,63 kilomètres

Surface : Asphalte

Apparitions en (depuis la restructuration de 2004) : 15 (2004-2018)

*Compte aussi pour : le Championnat FIA ERC1 Junior, le Championnat FIA ERC3 Junior, l'ERC2, l'ERC3, le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour Teams, la Coupe des Nations ERC, l'ERC Ladies’ Trophy et l'Abarth Rally Cup.

Derniers vainqueurs :

2015-2018 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)

2014 : Václav Pech Jr/Petr Uhel (MINI John Cooper Works S2000)

Cinq faits :

1 : le crédit du passage de Zlín de petite ville à grande cité revient à Tomáš Bat’a, qui y a cofondé une usine de chaussures en 1894. Son ancien bureau – situé dans un élévateur – est préservé au Regional Authority Building 21.

2 : désormais ville universitaire établie, Zlín, au sud-est de la Moravie, est à 300 kilomètres de la capitale tchèque, Prague, et à 220 kilomètres de la capitale de l'Autriche, Vienne.

3 : Zlín est devenue Gottwaldov de 1949 à 1990 après l'élection du premier président communiste du pays, Klement Gottwald.

4 : Barum Czech Rally Zlín a été couru pour la première fois en 1971 et a 48 ans cette année. Jan Halmažna a remporté la première édition sur une ŠKODA 1100 MB.

5 : l'usine de pneus et le centre de distribution du sponsor de l'événement, Continental Barum, accueille le parc d'assistance permanent dans la ville voisine d'Otrokovice.

Programme :

Séance d'autographes : 19h00, mardi 13 août, Zlaté Jablko Shopping Centre, Náměstí Míru, Zlín

Essais libres (pilotes prioritaires) : 08h00-09h30, 16 août, Pohořelice (4,40 kilomètres)

Spéciale de Qualification (pilotes prioritaires) : 09h35-10h20, 16 août, Pohořelice (4,40 kilomètres)

Shakedown (pilotes non prioritaires) : 10h25-13h00, 16 août, Pohořelice (4,40 kilomètres)

Cérémonie de départ : 16h00, 16 août, Náměstí Míru, Zlín

Podium d'arrivée : 16h58, 18 août, Náměstí Míru, Zlín

Pour plus d'informations dont l'itinéraire, la lste d'engagés et les cartes :

https://www.fiaerc.com/event/barum-czech-rally-zlin-2019/

