Voici un tour d’horizon de la liste des engagés pour la quatrième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, le Barum Czech Rally Zlin ERC.

*Avec un point d’écart entre Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team, Citroën C3 Rally2) et Andreas Mikkelsen (Toksport WRT, Škoda Fabia Rally2 Evo) dans la course au titre, l’attention se portera d’abord sur les deux premiers du championnat. Mikkelsen n’a pas couru à Zlín depuis 2012 – et prend le départ de son premier rallye avec Jonas Andersson comme copilote – mais Lukyanuk en est, s’étant constamment battu ces dernières saisons contre le héros local et multiple vainqueurJan Kopecký (Agrotec Škoda Rally Team). Kopecký, champion ERC 2013, considère sa lutte avec Lukyanuk pour la victoire en 2016 comme l’un de ses meilleurs moments à Zlín. Mais malgré son palmarès, l’ancien pilier de l’équipe Škoda officielle insiste sur le fait qu’un neuvième triomphe n’est pas gagné d’avance, le Tchèque citant son manque de temps de pilotage régulier comme principale préoccupation.

*Efrén Llarena (Rallye Team Spain, Škoda) et son coéquipier de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, Miko Marczyk (ORLEN Team, Škoda, en photo) ont l’expérience de Zlín et prennent le départ après de bonnes performances récentes sur les rallyes dans leurs pays respectifs, l’Espagne et la Pologne.

*Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) se dirige au nord de la Hongrie pour rejoindre Zlín, fort de son retour sur le podium ERC à Rome.

*Le champion WRC3 et ancien prétendant au titre ERC3 Junior Jari Huttunen succède à Craig Breen en tant que principal pilote de développement du Team MRF Tyres pour son premier départ à Zlín depuis 2017. Le Finlandais sera au volant d’une Hyundai i20 R5 comme lors de ses récentes bonnes prestations en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA.

*Comme Llarena et Marczyk, Erik Cais est également éligible aux primes ERC-MICHELIN Talent Factory. Le résident de Zlín – et ambassadeur du rallye – sera un autre pilote à suivre sur sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team après sa victoire au Rallye Rzeszowski, qui compte pour le championnat polonais, ce mois-ci.

*Filip Mareš (ACCR Laureta Auto Škoda Team) a remporté le titre ERC1 Junior – et 100 000 € de prix – lorsqu’il a battu Chris Ingram pour la victoire de catégorie à Zlín en 2019. Il fera partie des prétendants au podium après avoir décroché un trio de top trois en championnat tchèque cette saison.

*Le triple champion de France Yoann Bonato (CHL Sport Auto, Citroën) et Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) sont des débutants à Zlín, mais l’ancien pilote de circuit Tomáš Kostka y a déjà signé un podium. Kostka est le beau-frère de Roman Kresta, légende du rallye tchèque et triple vainqueur à Zlín, dont l’équipe éponyme gère sa Fabia.

*Après avoir marqué des points lors de ses débuts en ERC à Rome le mois dernier, le jeune espoir tchèque Dominik Štríteský peut compter sur sa connaissance des routes de son pays et sur pas mal de soutien lorsqu’il s’alignera avec ACA Škoda Vančík Motorsport.

*À l’occasion de son deuxième départ sur asphalte au volant de sa Fiesta Rally2 de la Motorsport Ireland Rally Academy, Callum Devine fera également ses débuts à Zlín. Le prometteur italien Alberto Battistolli est un autre nouveau venu l’épreuve, tout comme l’Espagnol Luis Vilariño et le Polonais Igor Widłak. Jarosław Kołtun, un autre Polonais, est de retour après dix ans d’absence.

*Adam Březík, Věroslav Cvrček,Miroslav Jakeš et Petr Semerád feront flotter leur drapeau national sur le Barum Czech Rally Zlín tout en faisant partie des prétendants à une place dans le top 10. Březík, partenaire de Jakeš dans l’équipe Samohýl Škoda, s’est inscrit dans l’ERC-MICHELIN Talent Factory pour son rallye national et avait dans le passé l’habitude de courir face à Cais dans… des épreuves de descente en VTT.

*La dernière participation de Martin Vlček à Zlín, en 2019, s’est conclue par une énorme sortie de route. Entièrement rétabli, il sera associé à Petr Trnovec chez Hyundai Kowax Racing. Roman Odložilík (TRT Technology) est un habitué de Zlín, tout comme Robert Adolf, Ondřej Bisaha, Tomáš Kurka et Antonín Tlusťák, vainqueur dans le passé d’une épreuve de l’ERC.

*Albert von Thurn und Taxis fait un retour retardé en ERC après avoir manqué le Rally di Roma Capitale à la suite d’une sortie de route lors des essais.

*Le récent succès de Simon Wagner, diplômé de l’ERC Junior, dans le championnat autrichien lui a permis d’obtenir le financement nécessaire à sa cinquième participation à Zlín. Il a terminé sixième il y a deux ans et est très bien considéré.

*Dix participants, un record, sont engagés en ERC2, dont trois pilotes de l’Abarth Rally Cup : Roberto Gobbin,Dariusz Poloński et Martin Rada. Le leader du championnat, Dmitry Feofanov, en est la tête d’affiche au volant de sa Suzuki Swift Rally2 Kit. Outre le trio Abarth, le pilote letton devra affronter Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit), le champion en titre Tibor Érdi Jr,Csaba Juhász (tous deux sur Mitsubishi Lancer Evolution X) etMichał Pryczek (Subaru Impreza STI). Parmi les autres prétendants, citons le rapide finlandais Teemu Asunmaa, qui aligne pour la première fois en ERC un kit Škoda Fabia Rally2. L’équipe Proracing Rally Team au sein de laquelle il court alignera une deuxième Fabia pour le Lituanien Serhii Potiiko.

*Ken Torn, champion ERC3 Junior, et Oscar Solberg tenteront l’un et l’autre de remporter l’ERC Junior au volant de leurs Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli et suivie par M-Sport Poland, tout en se battant pour la récompense promise au piloté titré : un volant en WRC.

*Sur les 19 concurrents de l’ERC3, dix sont inscrits en ERC3 Junior tandis que cinq tenteront de remporter le Clio Trophy by Toksport WRT, catégorie “prête à courir” pour des Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN : les Français Bastien Bergounhe et Ghjuvanni Rossi, l’Italien Andrea Mabellini, leader provisoire, l’Argentin Paulo Soria et le Turc Yigit Timur.

*Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4), Nikolai Landa (Ford Fiesta Rally4), Martin László (Peugeot 208 Rally4) et Amaury Molle (Ford Fiesta Rally4), de l’équipe Toksport WRT, sont les seuls concurrents de l’ERC3 Junior à avoir une expérience de Zlín. Pour les autres – Alejandro Cachón, Nick Loof, Norbert Maior, Ole Jr Nore, le leader Sami Pajari et le local Daniel Polášek –, ce rallye sera une mission de découverte.

*Pep Bassas, un autre débutant à Zlín, est en tête du classement ERC3 après sa victoire de classe à Rome où Łukasz Lewandowski et Adrienn Vogel ont tous deux inscrit des points.

*Ekaterina Stratieva, engagée en ERC3, a une grande expérience de Zlín : la Bulgare se prépare pour sa 12e participation à l’épreuve.

