Le pilote du Rallye Team Spain a décrit la manche portugaise de la saison ERC comme un rendez-vous à gagner, et il y est dûment parvenu en battant Ken Torn (Ford Fiesta Rally4) au terme d’une longue et intense bataille.

En dépit d’un persistant manque de puissance, Bassas a tenu Torn en respect dans les dernières spéciales pour s’imposer, le local Pedro Almeida complétant le podium devant Amaury Molle et Sergio Cuesta, reparti le deuxième jour après une sortie de route dans l’ES1.

“Ce rallye a été très difficile, mais mon copilote, moi-même et toute l’équipe avons fait du très bon boulot”, a déclaré Bassas. “Nous avons eu quelques problèmes de moteur, mais le résultat final est meilleur [qu’on ne l’a craint] et cette première victoire dans un championnat international est fabuleuse. Ken Torn en comptant déjà deux, c’était donc important pour nous d’attaquer et de prendre le maximum de points au championnat. Ce rallye était important pour le championnat, mais en Hongrie, il nous faudra une autre victoire. Nous nous attendons à ce que les conditions soient similaires à ici, avec de la pluie, puis pas de pluie, de la pluie... Mais le ressenti est fabuleux pour l’instant.”