Avec une avance de 56s au départ de la dernière étape, Pep Bassas, du Rallye Team Spain, a livré un mélange parfait de vitesse et de régularité pour remporter l’ERC3 sur sa Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli.

Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4 du Toksport WRT) a terminé deuxième de l’ERC3 et ajouté la victoire en ERC3 Junior à son palmarès malgré une pénalité de trois minutes pour un pointage en avance le samedi matin.

Le rapide Roumain Norbert Maior a devancé Martin László de 4,0s pour la deuxième place en ERC3 Junior et la troisième en ERC3, après que son rival hongrois est sorti de la route à un carrefour proche de l’arrivée de l’ES14. Le pilote local Daniel Polášek a complété le top 4 de l’ERC3 Junior.

Łukasz Lewandowski s’est classé huitième sur son Opel Corsa Rally4, Adrienn Vogel et Ekaterina Stratieva étant respectivement 11e et 12e.

Sami Pajari, Nikolai Landa et Nick Loof sont revenus en course le matin après leurs sorties de route du premier jour et ont terminé dans cet ordre de la 13 à la 15e place en ERC3 et de la cinquième à la septième en ERC3 Junior.

Alejandro Cachón était dans le même cas, mais il a dû abandonner avec le turbo de sa Peugeot du Rallye Team Spain cassé dans l’ES10.

