Bassas révèle un inattendu coup de boost avant ses débuts en ERC

Pep Bassas, membre du Rallye Team Spain, va débuter son aventure dans le Championnat FIA ERC3 Junior avec une voiture qu'il ne s'attendait pas à piloter si tôt dans sa carrière internationale.

Si le championnat d'Europe avait débuté comme prévu par le Rallye des Açores en mars, Bassas aurait fait ses débuts internationaux au volant d'une Peugeot 208 de l'ancienne génération R2.

Mais la pandémie de COVID-19 ayant retardé le lancement de la compétition jusqu'à la semaine prochaine au Rally di Roma Capitale, Bassas entamera son défi avec la toute nouvelle 208 Rally4.

“La saison démarre plus tard que nous ne nous y attendions pour le Rallye Team Spain, évidemment en raison du coronavirus”, dit Bassas, qui accède à l'ERC en tant que vainqueur du Beca Júnior R2 soutenu par la fédération espagnole RFEDA. “Et comme la toute nouvelle Peugeot 208 R4 est déjà disponible, nous pouvons débuter la compétition avec cette nouvelle technologie.”

“Je vais essayer d'adapter aussi vite que possible mon style de pilotage à la nouvelle voiture. Je suis capable de le faire, mais la philosophie est complètement différente comparée aumodus operandi nécessaire pour être rapide avec la dernière génération de Peugeot 208 R2. Honnêtement, quand on pilote la voiture pour la première fois, la surprise vient de la puissance et du couple du moteur turbo. On arrive très vite sur les virages, et la voiture pousse assez fort ! Je veux montrer mon potentiel pour être au top et donner le maximum.”

