Pep Bassas, du Rallye Team Spain, s’est bien remis de son accident au Rallye des Açores pour battre Jean-Baptiste Franceschi et remporter sa troisième victoire en ERC3 au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, un résultat qui permet au pilote de la Peugeot 208 Rally4 bichonnée par l’équipe locale The Racing Factory de rester dans la course au titre.

Bassas a pris les devants lorsqu’un problème électrique mineur a ralenti la Renault Clio Rally4 de Franceschi dans la dernière spéciale du samedi, et il a passé la journée de dimanche à maintenir son avantage. “Ça a été un rallye incroyable”, a déclaré le vainqueur.“Hier, c’était très difficile avec la météo, mais aujourd’hui, c’était très différent. Ce résultat est important pour le championnat, car Franceschi fait un bon travail.”



À deux manches de la fin de saison, en commençant par le Rallye de Hongrie ce mois-ci, Bassas n’est maintenant plus qu’à trois points de Franceschi.



Pedro Almeida a profité des connaissances de Hugo Magalhães, son copilote basé à Fafe, pour s’assurer la troisième place, le talent du Portugais s’étant également manifesté par plusieurs victoires en spéciale. Ernesto Cunho a terminé quatrième pour ses débuts en ERC et Łukasz Lewandowski cinquième sur son Opel Corsa Rally4.

