“Ce rallye [en Hongrie] est très difficile, les spéciales sont très sales, [c’était] un nouveau rallye pour nous et différent de la normale”, a dit Bassas après avoir pris la place de dauphin de Torn en ERC3 et dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli. “Mes félicitations à Ken Torn, qui a fait un très bon rallye, très rapide. Nous allons essayer encore aux Canaries en attaquant au maximum. Nous avons couru ce rallye l’année dernière et y avons donc un peu d’expérience.”