En dépit de son manque d’expérience, Bassas a excellé derrière le volant de sa Peugeot 208 Rally 4 équipée de Pirelli, et décroché une double victoire en ERC3/ERC3 Junior au Rallye de Fafe Montelongo, au Portugal, le mois dernier.

“Axel [Coronado, son copilote] et moi voulons montrer que nous sommes un équipage redoutable pour nos rivaux, et la meilleure façon de le prouver est d’être à notre meilleur niveau. Je ne suis concentré que sur la victoire pour confirmer le rythme et la vitesse qui sont les nôtres après cette saison incroyable dans le Championnat ERC3 Junior.”