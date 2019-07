Basso garde l’avantage sur le champion ERC Lukyanuk à Rome

Giandomenico Basso s'est maintenu en tête du Rally di Roma Capitale devant le dernier vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Alexey Lukyanuk, après les quatre spéciales du dimanche matin.

Ne se sentant pas à l'aise avec ses réglages, Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) a débuté lentement dans Affile-Bellegra, permettant à Basso de porter son avance à 40.1s.

L'écart s'est cependant réduit par la suite. D'abord parce que Basso (Loran SRL) a calé dans une épingle de Rocca di Cave, puis quand Lukyanuk lui a repris successivement quelques secondes de plus dans Rocca Santo Stefano et Guarcino.

Le retard de Lukyanuk sur le double champion ERC Basso se chiffre désormais à 30.3s alors que les quatre mêmes spéciales restent à parcourir une seconde fois et seront suivies de deux passages dans la super spéciale d'Ostia.

Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team) a signé le premier meilleur chrono en ERC de la toute nouvelle Ford Fiesta R5 2019 dans Affile-Bellegra, se détachant rapidement du jeune Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) pour consolider sa troisième place.

Leader de la catégorie ERC1 Junior, Mareš s'est concentré sur la gestion de son avance sur Chris Ingram (Toksport WRT), au volant d'une autre ŠKODA Fabia R5. Une victoire et les points de bonus à l'étape lui suffisent en effet pour rester dans la course au titre avant le Barum Czech Rally Zlín du mois prochain.

Andrea Crugnola, qui a mené la majeure partie de la première étape jusqu'à ce qu'une crevaison ne le renvoie à la dixième place, a donné le tempo ce dimanche matin en gagnant trois spéciales de suite.

Le deuxième du championnat ERC3 Junior 2014 a rattrapé puis dépassé tant Ingram que Norbert Herczig (MOL Racing Team) dans Santo Stefano, et il a déjà Mareš en ligne de mire avec 14.8s à reprendre dans les six dernières spéciales.

Herczig et Ingram ont échangé deux fois leurs positions, Ingram prenant initialement la cinquième place avant de faire deux tête-à-queues dans Rocca Santo Stefano et de chuter à la septième. Mais la sixième position d'Herczig reste menacée par Ingram, deuxième en ERC1 Junior et seulement 4.2s derrière.

Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija) est en lice pour un deuxième podium consécutif en ERC1 Junior, sur son second rallye offert suite à son titre de l'année dernière en ERC3 Junior. Sa huitième place au général n'est pas en péril, avec deux minutes d'avance sur Umberto Scandola (Hyundai Motorsport N).

Hirokai Arai (STARD) est revenu à la quatrième place en ERC1 Junior et la dixième du général, aux dépens d'Emma Falcón (Rally Team Spain) qui a traîné un souci d'embrayage durant toute la boucle matinale.

Tous deux sont suivis de près par Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team), les trois pilotes se tenant en 14.8s seulement.

Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) a 20.4s d'avance sur Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) en tête de l'ERC3 et de l'ERC3 Junior, alors que Dariusz Poloński (Rallytechnology) mène toujours l'Abarth Rally Cup et l'ERC2 après la neuvième spéciale.

