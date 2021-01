Ken Torn écrit l’histoire en devenant le premier pilote à confirmer sa participation au tout nouveau Championnat FIA ERC Junior en 2021, réservé à des voitures de type Rally3 équipées de Pirelli.

Torn avait été récompensé initialement de deux participations à des rallyes ERC en 2021 pour avoir remporté le Championnat ERC3 Junior de la FIA en 2020. Au lieu de quoi, il a répondu favorablement à une offre pour disputer les six manches de l’ERC Junior sur une Ford Fiesta Rally3 à quatre roues motrices développée par M-Sport. Cela, après que son prix remis par le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, soutenu par le manufacturier de pneus Pirelli, ait été converti en une saison complète avec le concours additionnel de M-Sport Poland.

Cette conversion de prix a été rendue possible par un coût plus accessible pour courir dans la nouvelle catégorie Rally3 que l’instance dirigeante du sport automobile mondial, la FIA, a conçu comme une porte d’entrée abordable pour les pilotes voulant engranger de l’expérience sur quatre roues motrices au niveau régional. Le budget pour une Rally3 prête à courir a été limité à 100 000 euros.

Montrer la voie aux talents futurs

En rejoignant le Championnat ERC Junior de la FIA basé sur le règlement Rally3, Torn montre la voie que le champion ERC3 Junior 2021 empruntera l’année prochaine, après la confirmation par Eurosport Events que celui-ci sera récompensé par le volant d’une Ford Fiesta Rally3 équipée de Pirelli dans le cadre de l’ERC Junior en 2022.

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC, déclare :“La décision commune prise en 2017 par la FIA et Eurosport Events de développer l’ERC Junior en une catégorie à deux niveaux, basés sur l’âge et l’expérience des pilotes, visait à créer une échelle logique de progression depuis les deux roues motrices pour les pilotes passant du niveau national à la compétition internationale. Avec des voitures de type Rally3 plutôt que Rally2 pour la classe supérieure de l’ERC Junior, non seulement l’opportunité demeure, mais elle est aussi renforcée par les prix d’achat et d’engagement en compétition inférieurs d’une Rally3 par rapport à une Rally2. Ken Torn a prouvé son talent avec une Rally4 et reçoit maintenant la chance d’en faire autant dans l’excitante nouvelle catégorie Rally3.”

Torn, âgé de 27 ans, déclare : “C’est une opportunité géniale pour moi de passer en quatre roues motrices, ce que tous les jeunes pilotes veulent faire. La récompense initiale d’Eurosport Events, sur une voiture de la catégorie Rally2, était incroyable, mais j’ai besoin de disputer autant d’épreuves que possible pour augmenter mon expérience avec une quatre roues motrices. Malheureusement, je n’ai pas le budget requis pour courir plus de manches au niveau Rally2, ce qui rendait impossible pour moi de refuser la chance de disputer six manches d’un championnat très compétitif réservé à la catégorie des Rally3 de nouvelle génération. Je suis très excité par cette nouvelle saison, je ne remercierai jamais assez Eurosport Events, Pirelli et, bien sûr, M-Sport Poland.”

Ken Torn, méritant récipiendaire d’une réponse étendue

L’espoir estonien passe donc au volant d’une voiture à quatre roues motrices après avoir remporté les catégories ERC3 et ERC3 Junior du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2020, sur une Ford Fiesta Rally4 à pneus Pirelli développée en engagée par M-Sport Poland. Kauri Pannas, copilote de Torn la saison dernière avec lequel il a gagné quatre fois sa catégorie en cinq rallyes, poursuit ce partenariat avec son compatriote sous la bannière de l’Estonian Autosport Junior Team.

Maciej Woda, directeur de M-Sport Poland, qui a suivi la progression de Torn ces dernières saisons, place de grands espoirs dans le champion ERC3/ERC3 Junior en titre et son copilote :“Ken et Kauri se sont montrés de plus en plus forts à chaque rallye l’année dernière et ils ont vraiment exploité à fond la Fiesta Rally4, ajoutant du poids à l’affirmation selon laquelle cette Fiesta Rally4 est la voiture que tout pilote voulant gagner son championnat Rally4 national ou régional doit avoir. Avec Kauri à ses côtés, nous sommes convaincus que Ken sera en mesure de s’adapter avec aisance à la Fiesta Rally3, de continuer à prouver son talent dans l’environnement extrêmement compétitif du championnat d’Europe, et de mettre en avant la nouvelle génération de la voiture conçue par M-Sport Poland.”

Terenzio Testoni, directeur du rallye de Pirelli, déclare : “Nous sommes très contents que Ken Torn soit le premier récipiendaire de ce prestigieux prix qu’est le volant d’une Rally3 en ERC, qui souligne encore davantage notre implication à tous les niveaux du rallye et notre détermination à aider de prometteurs espoirs voulant tirer le maximum de chaque opportunité.”

Calendrier du Championnat FIA ERC Junior 2021 Manche 1 :Rally Islas Canarias (asphalte), 6-8 mai 2021

Manche 2 :77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin 2021

Manche 3 :Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet 2021

Manche 4 :Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet 2021

Manche 5 :50e Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 27-29 août 2021

Manche 6 :Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre 2021

