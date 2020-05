Belle reconnaissance pour les jeunes stars de l’ERC dans un journal britannique

-

Le respecté hebdomadaire britannique Motorsport News, qui fait des reportages sur le rallye depuis sa première publication en 1955, a inclus plusieurs pilotes ERC Junior passés et présents dans un article mettant en avant les espoirs qu'il pense voir au sommet de la discipline dans cinq ans.

L'article, intitulé “Who Will Be Making the Next Raft of World Rally Championship Headlines?” [Qui seront les prochains à faire les gros titres en championnat du monde des rallyes ?], se concentre sur dix talents qui, selon lui, peuvent faire la différence à l'avenir.

Pep Bassas, Erik Cais, Nikolay Gryazin, Chris Ingram, Efrén Llarena, Miko Marczyk et Julian Wagner figurent dans ce top 10, tandis que Pedro Antunes, Callum Devine, Jean-Baptiste Franceschi, Sindre Furuseth, Tom Kristensson, Emil Lindholm, Filip Mareš, Yohan Rossel, Mārtiņš Sesks, Ken Torn, Simon Wagner, Adam Westlund et Kacper Wroblewski sont mentionnés comme étant ceux à surveiller.

Cliquez externalicihttps://www.motorsport-news.co.uk/None pour en savoir plus sur Motorsport News.

