Florian Bernardi a confirmé son engagement en Championnat d'Europe ERC3 des Rallyes dans un cinéma français, hier soir.

Le vainqueur du Clio R3T Trophy français de 2018 va faire son retour à temps plein en ERC3 cette saison, après avoir participé – et gagné – lors d'une campagne partielle l'an dernier.

Courant sur une Clio R3T avec son copilote Victor Bellotto, Bernardi débutera sa conquête du titre au Rally Islas Canarias (2-4 mai) avant de disputer les six autres manches du spectaculaire ERC.

“Nous avons l'ambition de rester en ERC plusieurs années, nous y avons goûté en 2018 et à force de persévérance et grâce à nos partenaires, cette année sera la bonne !”, a dit bernardi, qui poursuivra son partenariat avec Renault Sport, Fred Anne Compétition et les suspensions R.tec.“Nous avons déjà deux saisons [derrière nous] sur la Clio R3T et nous connaissons le potentiel de cette auto.”

Si Bernardi a engrangé de l'expérience du Rally Islas Canarias et du Rally di Roma Capitale en 2018, les cinq autres manches inscrites à son programme seront toutes nouvelles pour le pilote de 29 ans qui a également une connaissance limitée de la terre.

“La terre est une surface que je ne connais pas bien mais je suis impatient de la découvrir lors d'une course”, a-t-il poursuivi. “Notre victoire au Rally Islas Canarias l'année dernière et notre performance sur le Rally di Roma Capitale nous font penser que nous pouvons décrocher le titre, ce qui est clairement l'objectif.”

La campagne ERC 2019 de Bernardi a été présentée lors de la projection d'un film spécialement réalisé pour l'occasion, au cinéma Le Pathé Cap Sud d'Avignon, vendredi soir. Cette production d'une heure signée Julien Fébreau, vue par 250 invités, résume la carrière de Bernardi de son premier rallye, dans une Peugeot 104 en 2007, à son titre de 2018 en Clio R3T Trophy France.

Photos : https://www.facebook.com/FlorianBernardiRallye

The post Bernardi confirme… au ciné son engagement en ERC3 sur Renault appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.